Orsolini Bologna su finale Psg-Inter | Uno spettacolo Dico che…

Riccardo Orsolini si gode il momento magico col suo Bologna, recente vincitore della Coppa Italia. Nei giorni scorsi lo abbiamo incontrato a Civitanova Marche (Macerata). “La Champions League? Un’emozione pura. PSG-Inter sarà un grandissimo spettacolo, non ci sono dubbi”. Il bomber del Bologna e della Nazionale Italiana (in questi giorni avrà degli impegni azzurri agli ordini del CT Luciano Spalletti) sembra non volersi sbilanciare a livello di pronostici: “Posso dire che Psg-Inter sarà un match adrenalinico, spettacolare e senza esclusione di colpi. Non semplice tracciare pronostici. D’altronde ho compagni e amici da entrambe le parti, vinca il migliore . 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it