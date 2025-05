Orrore sul web Docente augura alla figlia della Meloni di morire come Martina Carbonaro Bignami | Odio inaccettabile

Un episodio inquietante scuote il panorama politico italiano, rivelando il volto oscuro dell'odio che permea il dibattito pubblico. Galeazzo Bignami ha denunciato un attacco inaccettabile, dove si augura la morte della figlia della premier Giorgia Meloni, evocando una tragedia. Questo non è solo un attacco personale; è il riflesso di una tensione crescente che coinvolge tutti noi. Unisciti al dibattito: quale futuro vogliamo per la nostra società ?

Lo screenshot mostrato dal capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami, svela il livello di odio e di barbarie che caratterizza la lotta politica – si fa per dire – contro il centrodestra e la premier Giorgia Meloni. Stavolta si va oltre le offese e si punta all’orrore, augurando alla figlia della Meloni di morire nello stesso modo di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola lapidata a colpi di pietra dal fidanzato. Il post raccapricciante contro la figlia di Giorgia Meloni. “Il livello di odio verso Giorgia Meloni e la sua bambina è inaccettabile. La solidarietĂ non basta piĂą: ora serve una risposta esemplare. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Orrore sul web. Docente augura alla figlia della Meloni di morire come Martina Carbonaro. Bignami: “Odio inaccettabile”

