Ornella Vanoni commuove con le sue parole sul tempo che passa e la morte che si avvicina | ecco cosa ha detto

Ornella Vanoni, con la sua straordinaria sincerità, ci regala una riflessione profonda sul tempo che scorre e sulla vita che volge al termine. A quasi 90 anni, le sue parole risuonano come un canto melancolico, toccando temi universali che riguardano tutti noi. In un'epoca in cui il culto della giovinezza sembra prevalere, la sua autenticità ci invita a esplorare il valore del tempo e la bellezza di ogni istante.

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni

Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

