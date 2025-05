Ordine dei Giornalisti della Campania | festa per i nuovi pubblicisti e premio Buona Sanità al Fatebenefratelli di Napoli

Un evento imperdibile ha animato Napoli: l'Ordine dei Giornalisti della Campania ha festeggiato i nuovi pubblicisti e premiato l'eccellenza nella sanità. Questa celebrazione, con una vista mozzafiato sul lungomare, non è solo un riconoscimento, ma un invito a riflettere sull'importanza del giornalismo etico in un'epoca di disinformazione. La professionalità al servizio della comunità è più che mai necessaria: un traguardo da perseguire insieme!

Un doppio appuntamento all’insegna dell’etica, della professionalità e del servizio alla comunità si è tenuto presso la nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, in via Partenope 5, con vista sul lungomare di Napoli. Ha avuto luogo la cerimonia per celebrare due momenti significativi: la consegna dei tesserini ai nuovi giornalisti pubblicisti e la premiazione dell’ospedale Fatebenefratelli con il riconoscimento “Buona Sanità”. Un traguardo importante per i neo-pubblicisti, che con almeno settanta articoli pubblicati nel biennio hanno ottenuto l’ingresso ufficiale nell’albo. “Un momento che segna l’inizio di un impegno verso la verità, la correttezza e la responsabilità”, ha sottolineato il vicepresidente dell’Ordine, Domenico Falco, insieme al consigliere Massimiliano Musto e al componente della commissione salute, Mario Orlando. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giornalisti, l’Ordine della Campania sospende il pubblicista arrestato a Sorrento

L’Ordine dei giornalisti della Campania ha sospeso il pubblicista Francesco Di..., arrestato a Sorrento e coinvolto in un provvedimento della Procura di Torre Annunziata.

