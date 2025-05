Ora nevica | l’ironia di Totti per il diploma della figlia Chanel

"È ufficiale, ora nevica!" È con un pizzico di ironia che Francesco Totti celebra il diploma della figlia Chanel. La giovane, sorridente e fiera nella sua toga, rappresenta il futuro che si costruisce passo dopo passo. In un'epoca in cui l’istruzione internazionale diventa sempre più fondamentale, il traguardo di Chanel è un segnale di ambizione e opportunità. Un esempio per le nuove generazioni: credere nei propri sogni è la vera vittoria!

Un sorriso raggiante, la tradizionale toga con il tocco, e l’agognata pergamena stretta tra le mani. Chanel Totti, secondogenita di Francesco Totti e Ilary Blasi, si è diplomata. La 18enne ha concluso il suo percorso di studi presso la St. Stephen’s School di Roma, uno degli istituti internazionali più prestigiosi della Capitale. A condividere la gioia del momento è stata la stessa Chanel, che ha pubblicato sui suoi social uno scatto che la ritrae felice e sorridente, con la semplice ma eloquente didascalia: “ Finalmente!”. A celebrare con lei questo giorno speciale c’era mamma Ilary Blasi, che non ha mancato di documentare la cerimonia sul suo profilo Instagram, condividendo con i follower il momento in cui Chanel sfilava orgogliosa insieme ai suoi compagni di classe dopo aver ricevuto l’attestato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Ora nevica”: l’ironia di Totti per il diploma della figlia Chanel

