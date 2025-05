Opportunità coesione il tour per presentare i bandi Ue e nazionali fa tappa a Palermo

Il tour "Opportunità coesione" sbarca a Palermo il 5 giugno, portando con sé un'importante occasione per riscoprire le possibilità offerte dai bandi UE e nazionali. In un momento storico in cui la coesione territoriale è fondamentale per rilanciare l'economia locale, questa iniziativa mira a creare sinergie tra le province siciliane e stimolare lo sviluppo. Scopri come il tuo territorio può beneficiare di queste risorse!

La politica di coesione in Sicilia incontra i territori. Partirà il prossimo 5 giugno dal sud-est dell'Isola l'itinerario "Opportunità coesione" ideato dal dipartimento di Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana. Un'iniziativa sperimentale che porterà nelle nove province le. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Opportunità coesione", il tour per presentare i bandi Ue e nazionali fa tappa a Palermo