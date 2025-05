Opereremo con lealtà trasparenza e responsabilità collaborando con tutti per il bene di Amelia

Fratelli d’Italia celebra una vittoria significativa ad Amelia, un segnale chiaro di fiducia da parte dei cittadini. La riconferma come coordinatore comunale sottolinea l’importanza di una leadership coesa e responsabile. In un momento storico in cui la trasparenza e la collaborazione sono più richieste che mai, questa notizia si inserisce in un trend di rinnovamento politico che mira a costruire comunità più unite e resilienti. Rimanete sintonizzati per scoprire come si concretizzeranno questi impegni!

Esprimo grande soddisfazione per il risultato ottenuto da Fratelli d'Italia alle recentissime elezioni comunali per eleggere il nuovo sindaco di Amelia. In particolare, dopo la riconferma che mi è stata accordata ancora una volta all'unanimità come coordinatore comunale del partito lo scorso.