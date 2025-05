Operazione Millennium arrestati due pluripregiudicati | erano sfuggiti alla cattura

Un’importante operazione della squadra mobile di Reggio Calabria ha portato all'arresto di due pluripregiudicati sfuggiti alla cattura, segnando un ulteriore passo nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo intervento si inserisce in un trend di intensificazione delle misure di sicurezza nel sud Italia, facendo emergere l’efficacia delle forze dell'ordine. La determinazione è palpabile: la legalità avanza e ogni arresto conta!

Altro importante colpo è stato messo a segno dalla squadra mobile della questura di Reggio Calabria che, questa mattina alle prime luci dell’alba, ha arrestato due pluripregiudicati originari di Sinopoli coinvolti dell'operazione "Millennium". Entrambi erano destinatari di provvedimenti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Operazione "Millennium", arrestati due pluripregiudicati: erano sfuggiti alla cattura

