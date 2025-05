Operaio cade da cinque metri Ferito 35enne

Grave incidente sul lavoro al termovalorizzatore di Trezzo: un operaio di 35 anni è caduto da oltre cinque metri durante la manutenzione di una turbina. Questo episodio riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza nei cantieri, un tema cruciale in un'era dove la sostenibilità e l’efficienza energetica sono in prima linea. È fondamentale riflettere su come proteggere chi lavora per il nostro futuro.

Grave infortunio sul lavoro al termovalorizzatore di Trezzo. Ieri pomeriggio, un operaio 35enne in trasferta da Sestri Levante per conto di una ditta esterna ad A2a che gestisce l’impianto da un anno, è caduto da più di cinque metri di altezza mentre faceva manutenzione su una turbina. Questa la prima ricostruzione dei fatti da parte della polizia locale, mentre gli ispettori di Ats stanno verificando il rispetto delle norme di sicurezza. L’allarme è scattato immediatamente e da Bergamo si è alzato in volo l’elisoccorso, ma il ferito, alla fine, è stato trasportato al papa Giovanni in ambulanza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Operaio cade da cinque metri. Ferito 35enne

