Operai feriti durante la costruzione di una vasca per il gas naturale a Coccaglio | uno è grave

Un incidente sul lavoro ha scosso Coccaglio, dove due operai sono rimasti feriti durante i lavori per una vasca di gas naturale. La gravità della situazione di uno dei lavoratori riaccende il dibattito su sicurezza e tutela nei cantieri. In un momento in cui l'industria energetica cresce rapidamente, è fondamentale non dimenticare che la sicurezza dei lavoratori deve sempre essere una priorità. Queste notizie ci ricordano l'importanza di investire nella protezione di chi lavora per il futuro.

Incidente sul lavoro a Coccaglio, comune in provincia di Brescia. Due operai si sono infortunati mentre lavoravano alla costruzione di una vasca per il gas naturale. Uno è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Operai feriti durante la costruzione di una vasca per il gas naturale a Coccaglio: uno è grave

Crolla il solaio di una scuola in costruzione a Marino: sette operai coinvolti. La Fillea CGIL Roma denuncia la mancanza di sicurezza

Un grave incidente ha colpito il cantiere di una scuola in costruzione a Marino, nel comune dei Castelli Romani.

