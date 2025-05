Open d’Italia Disabili al Conero Golf Club | inclusione e sport per tutti

L'Open d'Italia Disabili al Conero Golf Club rappresenta un passo fondamentale verso l'inclusione nel mondo dello sport. In un contesto sempre più attento alla diversità, questo torneo internazionale dimostra che il golf è accessibile a tutti. Con un quarto di secolo di storia, l'evento non solo celebra il talento, ma ispira una nuova generazione a superare ogni barriera. Unisciti a questa onda di cambiamento e scopri come lo sport possa unire!

L’inclusione va in buca al Conero Golf Club di Sirolo, dove da oggi a domani si disputerà l’ Open d’Italia Disabili sostenuto dalla Regione Marche, torneo internazionale del circuito European Disabled Golf Association (EDGA). L’evento, giunto alla 25esima edizione, si disputerà per la seconda volta consecutiva nelle Marche, presenting sponsor anche per il 2026, nell’ambito di un accordo triennale con la Federazione Italiana Golf. La gara è aperta ai giocatori di tutte le categorie di disabilità, con un handicap di golf riconosciuto a livello nazionale non superiore a 54 e in possesso di un Access Pass o di un WR4GD Pass. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Open d’Italia Disabili al Conero Golf Club: inclusione e sport per tutti

