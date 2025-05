Opec+ nuovo aumento della produzione per ridurre i prezzi del petrolio punire i paesi ribelli

L'Opec+ alza il tiro: con un incremento di 411mila barili al giorno, i paesi produttori mirano a punire quelli "ribelli" e stabilizzare i prezzi del petrolio. In un contesto globale di incertezze economiche, questo passo segna una svolta cruciale. La domanda crescente di energia sostenibile rende ancora più interessante osservare come la strategia dell'Opec+ influenzerà non solo i mercati, ma anche le politiche energetiche future di molti paesi. Preparati a seguire l'e

Nonostante la debolezza dei prezzi, i paesi produttori di petrolio riuniti nell’Opec+ hanno deciso di alzare ulteriormente l’offerta di greggio. 411mila barili in più al giorno (il consumo globale è di circa 100 milioni di barili al giorno, ndr ), a partire da luglio. La decisione è stata sostenuta innanzitutto dall’Arabia Saudita, il primo esportatore al mondo di petrolio. L’insolita tattica di spingere i prezzi al ribasso ha l’obiettivo di “punire” paesi come Kazakistan e l’Iraq che stanno sforando le quote produttive loro assegnate e di spingere fuori mercato i produttori statunitensi di shale oil che hanno costi di estrazione più alti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Opec+, nuovo aumento della produzione per ridurre i prezzi del petrolio “punire” i paesi ribelli

Petrolio: calo prezzi avrà impatto positivo su inflazione ma limitato da dazi

Il calo del prezzo del petrolio, sceso da metà gennaio a circa 60 dollari al barile, grazie all’aumento dell’offerta dell’OPEC e alla prospettiva di domanda più debole, avrà un impatto positivo sull’inflazione.

