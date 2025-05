onorificenze i chianelli grandi ufficiali ecco i cittadini che riceveranno il merito

Il 2 Giugno si avvicina e l'Umbria brilla con orgoglio, pronta a celebrare il 79° anniversario della Repubblica! Quest'anno, l'evento sarà impreziosito dalla consegna delle onorificenze dell'Ordine "Al merito della Repubblica italiana". Un’occasione per riconoscere i cittadini che, con passione e dedizione, hanno lasciato un segno indelebile nella comunità. Scoprite chi sono i nuovi Grandi Ufficiali: storie che ispirano e

Anche l’Umbria si prepara a festeggiare il 79° anniversario della nascita della Repubblica. Come da tradizione, il 2 Giugno viene commemorato con varie iniziative, tra queste la consegna delle onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana“, da parte delle Prefetture di Perugia e di Terni a cittadini che si sono distinti nel corso della loro carriera militare e professionale, chi nel campo sociale, chi facendo il suo dovere vestendo una divisa, o ricoprendo incarichi in enti pubblici. A Perugia sono 17 gli “insigniti“. Tra loro Luciana e Franco Chianelli, fondatori del Comitato per la vita “Daniele Chianelli“, che saranno nominati Grandi Ufficiali. 🔗 Leggi su Lanazione.it