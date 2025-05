Omoda 9 Super Hybrid l' ammiraglia plug-in con 1 100 km di autonomia

Scopri l'Omoda 9, l'ammiraglia che ridefinisce il concetto di mobilità sostenibile! Con 1.000 km di autonomia e un potente sistema plug-in Super Hybrid da 537 CV, questo SUV non è solo un mezzo, ma un vero e proprio statement. In un contesto in cui la transizione ecologica è al centro del dibattito, Omoda dimostra che innovazione e performance possono viaggiare insieme. Preparati a vivere un'esperienza di guida senza precedenti!

Milano, 30 mag. (askanews) - Omoda, brand del gruppo cinese Chery amplia la gamma con il lancio dell'ammiraglia Omoda 9 (4,8 metri) Shs, con il tecnologico sistema plug-in Super Hybrid con ben 537 CV e oltre mille chilometri di autonomia. Il powertrain a trazione integrale è composto da un motore 1.5 turbo e tre motori elettrici due all'anteriore e uno al posteriore, alimentati con una batteria da 34,5 kW. Il sistema è in grado di ricaricare la batteria anche da fermi, rendendo sempre disponibile la potenza dei motori elettrici a vantaggio di prestazioni e consumi. Il tutto è abbinato a un capiente serbatoio da 70 litri permette di arrivare a 1. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omoda 9 Super Hybrid, l'ammiraglia plug-in con 1.100 km di autonomia

OMODA 9 Super Hybrid: il SUV di lusso debutta in Italia

OMODA & JAECOO presentano in Italia l'OMODA 9 Super Hybrid, un SUV di lusso che rappresenta l'apice della tecnologia ibrida.

Cerca Video su questo argomento: Omoda 9 Super Hybrid Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Omoda 9, la prova su strada dell’ammiraglia Super Hybrid da oltre 1.100 chilometri di autonomia; OMODA 9: la prova dell’ammiraglia super-ibrida | Video; Omoda 9 Super Hybrid, il test. Ha tutto: qualità, potenza, autonomia, prezzo; Omoda 9 Super Hybrid: il nuovo SUV cinese che sfida il mercato europeo. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Omoda 9 Super Hybrid, l'ammiraglia plug-in con 1.100 km di autonomia

libero.it scrive: Milano, 30 mag. (askanews) - Omoda, brand del gruppo cinese Chery amplia la gamma con il lancio dell'ammiraglia Omoda 9 (4,8 metri) Shs, con il tecnologico sistema plug-in Super Hybrid con ben 537 CV ...

Omoda 9, la prova su strada dell’ammiraglia Super Hybrid da oltre 1.100 chilometri di autonomia

Lo riporta ilsole24ore.com: Dopo meno di un anno dal lancio sul mercato del marchio Omoda&Jaecoo viene introdotto sul mercato Europeo (e Italiano) il suv ibrido dallo stile audace ed elegante.

Omoda 9, l'ammiraglia con tecnologia Super Hybrid

Si legge su ansa.it: Omoda&Jaecoo, marchio dedicato all'export del gruppo cinese Chery, è entrato nel mercato italiano a luglio dello scorso anno e ora introduce un nuovo modello: l'ammiraglia Omoda 9 con tecnologia Super ...