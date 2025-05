OMODA 9 Super Hybrid arriva in Italia

La nuova OMODA 9 Super Hybrid fa il suo ingresso in Italia, portando con sé un mix di tecnologia all'avanguardia e design futuristico. Questa vettura non è solo un mezzo di trasporto, ma un vero e proprio manifesto di artigianalità e innovazione. Con il suo potente sistema ibrido e la trazione integrale intelligente, rappresenta un passo avanti nella mobilità sostenibile. Scopri come l'auto del futuro sta già ridefinendo le strade italiane!

OMODA & JAECOO presentano in Italia l'OMODA 9 Super Hybrid, un SUV di lusso che rappresenta l'apice della tecnologia ibrida.

