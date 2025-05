Omicidio Santo Re la rabbia dell’amica | È morto per negligenza dello Stato

La tragedia di Santo Re, un 30enne ucciso a Catania, riaccende il dibattito sulla sicurezza e l'immigrazione in Italia. L’amica del giovane denuncia una "negligenza dello Stato" di fronte a un aggressore pericoloso e senza permesso di soggiorno. Una città in lutto, attività sospese e cittadini impauriti: quanto ancora dovremo tollerare? Questo omicidio segna un punto di rottura, e la richiesta di giustizia si fa sempre più urgente.

Il 30enne morto a Catania è stato aggredito a coltellate da quello che sembrerebbe essere un parcheggiatore abusivo senza permesso di soggiorno con alcuni precedenti violenti. La città è sconvolta dal dolore e alcune attività sono state sospese nel rispetto della tragedia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Omicidio Santo Re, la rabbia dell’amica: “È morto per negligenza dello Stato”

Forteto: morto Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità. Era stato condannato a 14 anni

È morto a Padova, all'età di 84 anni, Rodolfo Fiesoli, fondatore della Comunità Il Forteto. Al centro di una controversa vicenda giudiziaria, Fiesoli era stato condannato a 14 anni per abusi all'interno della comunità.

Cerca Video su questo argomento: Omicidio Santo Re Rabbia Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

L’assassinio di Santo Re e l’arresto in flagranza: la rabbia e lo sdegno; Catania. Città nel dolore per l’omicidio di Santo Re, l’assassino era noto per la sua violenza; Catania, l’omicidio di Santo a Ognina: papà di una bimba di 4 mesi; Catania, l’omicidio e la testimonianza: “Tornava a casa con il pranzo” VIDEO. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Santo Re, un omicidio senza movente: arrestato il parcheggiatore, «urlava frasi senza senso». Il dolore e la rabbia dei colleghi

Secondo msn.com: Aveva 31 anni Santo Salvatore Giambattista Re, il pasticciere ucciso a piazza Mancini, Catania, massacrato a coltellate e trovato riverso a terra in ...

Dolore e rabbia per l’uccisione di santo re, pasticcere accoltellato da parcheggiatore abusivo a roma

Da gaeta.it: L’omicidio di Santo Re a Roma, accoltellato da John Obama, parcheggiatore abusivo senza permesso, riapre il dibattito sulle carenze del sistema giudiziario e la sicurezza nelle città italiane.

Catania, l’omicidio di Santo: l’arma e la tentata fuga dell’assassino VIDEO

Come scrive livesicilia.it: CATANIA – La foto di Santo dietro i fornelli della cucina dello storico locale e pasticceria “Quaranta” la posta il cognato, nonché uno dei titolari. Uno scatto che immortala il lavoro e la passione ...