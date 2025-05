Omicidio Martina Carbonaro pm Lucchetta | Alessio Tucci ha agito con crudeltà corpo trovato grazie a gps del cellulare e alle telecamere

Un omicidio che scuote la coscienza sociale: il caso di Martina Carbonaro riaccende il dibattito sulla violenza di genere. La pm Annamaria Lucchietta ha messo in luce la brutalità di Alessio Tucci, evidenziando l'importanza di strumenti come GPS e telecamere per fare giustizia. Questo tragico episodio ci invita a riflettere sulla necessità di una cultura del rispetto e della prevenzione. Quanto siamo pronti a difendere le vittime?

La pm ha affermato che "il giudice ha condiviso" la posizione dell'accusa sull'aggravante della crudeltà, e ha riferito come è avvenuta la ricostruzione degli eventi "Alessio Tucci ha agito con crudeltà" nell'omicidio di Martina Carbonaro. Lo ha affermato la pm di Napoli Nord, Annamaria Lucch. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Martina Carbonaro, pm Lucchetta: "Alessio Tucci ha agito con crudeltà", corpo trovato grazie a gps del cellulare e alle telecamere

Martina Carbonaro uccisa dall'ex fidanzato, la procuratrice di Napoli Nord: «In campo azioni nel sociale, bisogna educare i nostri figli»

La tragica morte di Martina Carbonaro, uccisa dal suo ex fidanzato, riporta alla luce un tema cruciale: la necessità di educare le nuove generazioni.

