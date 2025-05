Omicidio Martina Bruzzone | Basta non se ne può più manca educazione e cultura

L'omicidio di Martina Bruzzone riporta alla luce un tema drammatico: la mancanza di educazione e rispetto. La criminologa esprime un grido di allerta, sottolineando l'urgenza di un cambiamento culturale. In un'epoca in cui le donne devono ancora lottare per vivere liberamente, è fondamentale riflettere su come prevenire tali tragedie. È tempo di costruire una società che insegni il rispetto fin dalla giovane età. Non possiamo più rimanere in silenzio.

La nota criminologa interviene sull’efferato assassinio della povera ragazzina quattordicenne: “Non è possibile che dopo un rifiuto non ci sia controllo da parte di questi ragazzi” “ Ma basta, non se ne può più ma perché le donne devono difendersi e non vivere in autonomia e tranquille perché ci sono delle persone che non riescono a controllarsi, soprattutto ragazzi molto giovani?”. E’ esausta la nota criminologa Roberta Bruzzone che dall’alto della sua esperienza spiega cosa sta succedendo e perché non fanno che aumentare i femminicidi di ragazzi molto giovani (Ansa Foto) Cityrumors. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Omicidio Martina, Bruzzone: “Basta non se ne può più, manca educazione e cultura”

