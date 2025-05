Omicidio Manuela Murgia indagato dopo 30 anni l’ex fidanzato La famiglia | “La giustizia fa il suo corso”

Dopo tre decenni di silenzio, il caso di Manuela Murgia torna a far parlare di sé con un'importante svolta: l'ex fidanzato, Enrico Astero, è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. La famiglia, con rinnovata speranza, sottolinea che "la giustizia fa il suo corso". Questo episodio si inserisce in un trend crescente di riapertura di casi irrisolti, dimostrando come la verità possa emergere anche dopo anni di oscurità.

La famiglia di Manuela Murgia dopo la svolta che ha visto l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio dell'ex fidanzato della giovane morta 30 anni fa, Enrico Astero: "Siamo fiduciosi nella Procura".

Omicidio Paganelli: contestata anche la premeditazione a Louis Dassilva, infortunio per Manuela

La Procura ha concluso le indagini sul brutale omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023.

Omicidio Manuela Murgia, indagato dopo 30 anni l’ex fidanzato. La famiglia: “La giustizia fa il suo corso”

Il "cold case" di Manuela: morta 30 anni fa, si pensò al suicidio. Oggi viene indagato il fidanzato

Clamorosa svolta nell'omicidio di Manuela Murgia dopo 30 anni: indagato il fidanzato di allora. Ecco perché

