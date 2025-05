Omicidio di Liliana Resinovich Sebastiano Visintin ha pensato al suicidio dopo le indagini a suo carico

La drammatica vicenda di Liliana Resinovich continua a tenere l'Italia col fiato sospeso. Sebastiano Visintin, sotto pressione per l'indagine, ha persino contemplato il suicidio. Un caso che riporta alla luce non solo il tema della violenza domestica, ma anche la fragilità psicologica che può derivare da accuse così pesanti. La società deve riflettere su come affrontare queste situazioni, per evitare che tragedie simili si ripetano.

Sebastiano Visintin ha pensato al suicidio dopo aver appreso di essere indagato per l'omicidio della moglie Liliana Resinovich.

Liliana Resinovich, parla il tecnico Molinari: “Sulla vertebra ho detto la veritĂ , non copro nessuno”

Liliana Resinovich e il tecnico anatomopatologo Giacomo Molinari si trovano al centro di una controversia.

