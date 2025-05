Omicidio di Fregene manca un coltello compatibile con l' arma del delitto Era un regalo di Giada al figlio della vittima

Nuove rivelazioni scuotono il caso dell'omicidio di Stefania Camboni a Fregene. Il coltello mancante, un regalo di Giada al figlio della vittima, potrebbe rivelarsi cruciale per le indagini. Mentre il mistero si infittisce, ci si interroga sulle dinamiche familiari e sugli oscuri legami tra vittima e sospettata. Un dramma che svela la fragilità delle relazioni e mette in luce la crescente violenza nelle nostre comunità . Resta alta l'attenzione

Ci sarebbe una svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefania Camboni, la 58enne uccisa a coltellate giovedì 15 maggio a Fregene. Al momento Giada Crescenzi, 31 anni, è l'unica persona indagata per il delitto. Nonostante sia ancora reclusa nel carcere di Civitavecchia, il gip non ha ancora. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Omicidio di Fregene, manca un coltello compatibile con l'arma del delitto. Era un regalo di Giada al figlio della vittima

Omicidio Fregene: nuora ha usato auto vittima per disfarsi arma delitto e vestiti

A Fregene, il brutale omicidio di Stefania Camboni, accoltellata 15 volte dalla nuora Giada Crescenzi, ha scosso la comunità .

