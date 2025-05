Omicidio Carbonaro la gelosia del fidanzato e la necessità di una educazione all’affettività E c’è chi si rivolge ai genitori | L’avete ammazzata voi terroni ignoranti… devono sterilizzarvi

Un tragico omicidio, quello di Martina Carbonaro, ci riporta alla luce un tema cruciale: l'educazione all'affettività. La gelosia, spesso sottovalutata, può trasformarsi in un veleno letale. Questo caso ci interroga su quanto sia fondamentale educare i giovani a gestire sentimenti complessi, evitando di cadere in dinamiche tossiche. In un'epoca in cui le relazioni sono sempre più fragili, è tempo di promuovere una cultura dell'amore sano e consapevole.

Una complicata gestione di forti sentimenti come la gelosia potrebbe essere alla base del gesto che ha portato all'uccisione di Martina Carbonaro, quattordicenne di Afragola, per mano dell'ex fidanzato diciottenne. Le testimonianze delle compagne di classe evidenziano una relazione segnata da gelosia e controllo: “ Non poteva guardare gli altri perché lui era molto geloso ”. In una chat condivisa da Martina su TikTok, il ragazzo scriveva: “ Sei troppo bella, non voglio che ti vedono i ragazzi ”. L'articolo Omicidio Carbonaro, la gelosia del fidanzato e la necessità di una educazione all’affettività. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

