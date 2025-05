Omicidio Bologna la moglie di Giuseppe Marra resta in carcere | analisi sugli abiti sporchi di sangue in casa

Un omicidio che scuote Bologna e riaccende il dibattito sulla violenza domestica. Lorenza Scarpante, in carcere con accuse pesanti, lascia dietro di sé una scia di interrogativi. Gli abiti sporchi di sangue trovati in casa potrebbero rivelare dettagli inquietanti. Questo dramma personale si inserisce in un contesto nazionale sempre più allarmante, dove le donne sono spesso vittime di dinamiche distruttive. La verità è in agguato, mentre la società si interroga su come prevenire tali

Il gip di Bologna ha disposto la custodia in carcere per Lorenza Scarpante, accusata di aver ucciso il marito Giuseppe Marra. Accertamenti su alcuni abiti sporchi di sangue. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Omicidio Bologna, la moglie di Giuseppe Marra resta in carcere: analisi sugli abiti sporchi di sangue in casa

Omicidio Bologna, la moglie di Giuseppe Marra resta in carcere: analisi sugli abiti sporchi trovati in casa

Secondo fanpage.it: Il gip di Bologna ha disposto la custodia in carcere per Lorenza Scarpante, accusata di aver ucciso il marito Giuseppe Marra ...

Omicidio Bologna, la moglie di Marra: “Abbiamo preso cocaina. Poi il vuoto. Al risveglio, era morto”

Da fanpage.it: La 57enne Lorenza Scarpante nega di aver ucciso il marito Giuseppe Marra: "Abbiamo assunto cocaina e allucinogeni, poi ho dormito ...

Giuseppe Marra trovato morto in casa, i risultati dell'autopsia: «Quattro colpi alla testa». La moglie Lorenza Scarpante non risponde al gip

Come scrive ilgazzettino.it: Un silenzio assordante. Davanti al Gip di Bologna Claudio Paris, per l'udienza di convalida del fermo, si è avvalsa della facoltà di non rispondere Lorenza Scarpante, 56 ...