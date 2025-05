Omicidio Afragola Valditara | relazione tra uomo e donna e rispetto delle figure femminili sono nelle linee guida per l’educazione civica

Un passo importante nella lotta contro la violenza di genere: a partire dal 2024-2025, l’educazione civica nelle scuole italiane includerà un focus sulle relazioni tra uomini e donne e sul rispetto per la figura femminile. Questo cambiamento, annunciato dal ministro Valditara, rappresenta una risposta concreta all'emergenza sociale e culturale, sottolineando l'importanza di educare le nuove generazioni al rispetto e alla parità. La strada verso una società più giusta passa anche da qui.

A partire dall’anno scolastico 2024-2025, le linee guida aggiornate per l’insegnamento dell’educazione civica includono per la prima volta un obiettivo formativo dedicato alla correttezza delle relazioni tra uomo e donna e al rispetto verso la figura femminile. Lo ha annunciato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara in un’intervista pubblicata da QN. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it