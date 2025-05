Oltre al titolo dei record c' è la nuova serie tratta da Maurizio De Giovanni Sara La donna nell' ombra con Claudia Gerini

In arrivo "La donna nell'ombra", la nuova serie ispirata a Maurizio De Giovanni con Claudia Gerini, che promette di catturare l'attenzione dei fan del giallo italiano. Mentre "Squid Game" si prepara a svelare il suo epilogo in terza stagione, Netflix continua a dominare il panorama streaming, proponendo contenuti sempre più avvincenti. Non perdere il teaser di "Squid Game 3": la suspense è alle porte!

A giugno su Netflix si conclude l’avventura di Squid Game con la terza stagione. Finalmente si conoscerà il finale della serie più vista sulla piattaforma. Disponibile in streaming anche Mare fuori 5, Fubar con Arnold Schwarzenegger e la terza stagione di Ginny & Georgia. “Squid Game 3”, il teaser della stagione e la nuova bambola Chul-su X Leggi anche › “Maschi veri” è molto divertente: su Netflix la crisi del maschio medio ai tempi del politically correct Arriva anche la serie crime Sara. La donna nell’ombra, tratta dalla saga saga letteraria di Maurizio De Giovanni, con Claudia Gerini e Teresa Saponangelo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Oltre al titolo dei record c'è la nuova serie tratta da Maurizio De Giovanni Sara. La donna nell'ombra, con Claudia Gerini

Fallout Serie TV, Amazon celebra il rinnovo della terza stagione

La serie TV "Fallout" di Amazon festeggia il rinnovo per la terza stagione, annunciato durante l'Upfront annuale di Prime Video.

Cerca Video su questo argomento: Oltre Titolo Record C Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Vota il miglior barista. Oltre 4mila tagliandi; Triton Poker Montenegro: Jason Koon da record vince l’11esimo titolo!; Torna il Btp Italia: cos'è, quando comprarlo e quanto rende; Conte vince un altro Scudetto ed entra nella storia: nuovo record per l'allenatore del Napoli. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Poste: il titolo sale oltre i 18 euro, nuovo record storico

Da ansa.it: Il titolo, che tocca per la prima quota 18 euro, segna così un nuovo record storico che porta la capitalizzazione a superare 23,5 miliardi di euro.

Poste Italiane, il titolo sale oltre i 18 euro. Nuovo record storico

Scrive blitzquotidiano.it: Il titolo, che tocca per la prima quota 18 euro, segna così un nuovo record storico che porta la capitalizzazione a superare 23,5 miliardi di euro.