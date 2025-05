Oltre 93 miliardi di evasione fiscale in Italia ma il Comune di Palermo segnala solo 2 746 euro

La situazione fiscale in Italia è un tema caldo che suscita preoccupazione. Con oltre 93 miliardi di evasione all'anno, il Comune di Palermo si distingue per un'incredibile segnalazione di soli 2.746 euro. Questo dato sorprendente mette in luce una questione cruciale: quanto realmente le amministrazioni locali siano attive nella lotta all'evasione? È tempo di riflettere sul valore della trasparenza e dell’impegno civico.

A fronte di una evasione fiscale stimata in 93 miliardi di euro all'anno, le segnalazioni arrivate dai Comuni hanno portato a un contributo di soli 6 milioni di euro, nonostante lo Stato riconosca alle amministrazioni locali che hanno segnalato all'Agenzia delle entrate situazioni di infedeltà.

Si legge su palermotoday.it: Il dato emerge da uno studio della Cgia di Mestre che ha analizzato le informazioni fornite dalle amministrazioni di tutto il Paese all'Agenzia delle entrate, procedura che consente di recuperare la m ...

