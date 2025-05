Oltre 2 700 visitatori in tre mesi | prorogata fino al 31 luglio la mostra su Van Gogh

l’arte in un contesto innovativo e accessibile. Con oltre 2.700 visitatori in soli tre mesi, la mostra immersiva su Van Gogh non è solo un viaggio tra i suoi capolavori, ma un fenomeno che rispecchia il crescente interesse per esperienze artistiche interattive. L'arte si fa vivo racconto e coinvolgimento! Non perdere l'occasione di immergerti nel mondo di uno dei più grandi artisti di sempre, fino al 31 luglio.

La mostra immersiva dedicata a Vincent van Gogh, allestita negli spazi dell'ex macello di Racalmuto, è stata ufficialmente prorogata fino al 31 luglio, grazie all'entusiasta risposta del pubblico e al forte interesse dimostrato dalle scuole.

Racalmuto: la mostra su Van Gogh prorogata fino al 31 luglio. Oltre 2.700 visitatori in tre mesi

Si legge su scrivolibero.it: La mostra immersiva dedicata a Vincent van Gogh, allestita negli spazi dell’ex Macello di Racalmuto, è stata ufficialmente prorogata fino al 31 luglio 2025, grazie all’entusiasta risposta del pubblico ...

