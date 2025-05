Oltre 15 milioni per realizzare infrastrutture e servizi in 173 comuni delle aree montane

Oltre 15 milioni di euro sono stati stanziati per ridisegnare il volto delle aree montane siciliane! Questi fondi, frutto di una visione lungimirante, mirano a potenziare infrastrutture e servizi in ben 173 comuni. Un investimento strategico che non solo sostiene l’economia locale, ma promuove anche un turismo sostenibile e autentico, contribuendo al rilancio di territori spesso trascurati. Scopri come questo cambiamento può fare la differenza!

Sono complessivamente 15.242.695,80 euro le risorse stanziate per il biennio 20222023 a favore dei Comuni siciliani che si trovano in aree montane o parzialmente montane, nell'ambito dell'apposito Fondo nazionale istituito con la legge 234 del 2021. Le somme consentiranno la realizzazione di.

Aree montane, oltre 15 milioni per 173 Comuni siciliani

Un investimento di oltre 15 milioni di euro per 173 comuni siciliani: è così che il governo sostiene le aree montane, promuovendo uno sviluppo sostenibile e contrastando lo spopolamento.

