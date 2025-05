Olimpia-Virtus | il derby d' Italia in semifinale dopo quattro anni di scudetti

Il derby d'Italia tra Olimpia e Virtus riaccende le passioni del basket italiano. Dopo quattro anni di duelli scudetto, questa volta le due storiche rivali si sfidano in semifinale, un evento che promette intense emozioni. Oggi alle 19 alla Segafredo Arena, Milano e Bologna tornano a battagliare sul parquet, portando con sé il peso di una tradizione che segna la storia del nostro sport. Chi avrà la meglio? Non perdere l’appuntamento!

Olimpia-Virtus, Milano-Bologna, il derby d’Italia ritorna di scena, ma dopo quattro anni consecutivi nei quali ha assegnato lo scudetto, questa volta sarà “solo“ per la semifinale: si inizia oggi alle 19 alla Segafredo Arena. Un inedito negli ultimi anni, ma una sfida che ha già destabilizzato il tabellone della Coppa Italia dove le due squadre si sono affrontate subito ai quarti di finale. Tra Supercoppa, Serie A, Eurolega e Coppa Italia sono già sei le sfide stagionali tra le due formazioni, il bilancio dice 3-3. Il 5° posto in stagione regolare dell’Olimpia, di fronte al primato della Virtus ha rivoluzionato il tabellone, Milano come ha fatto con Trento dovrà ribaltare il fattore campo, ma anche nella finale scudetto del 2022 e del 2024 è riuscita a ribaltarlo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia-Virtus: il derby d'Italia in semifinale dopo quattro anni di scudetti

Basket, al via i playoff 2025 della Serie A. Incrocio Virtus Bologna-Olimpia Milano solo in semifinale, Brescia e Trento le possibili sorprese. E poi c’è Trapani…

Mancano pochi giorni all'inizio dei playoff 2025 della Serie A di basket, con grandi sfide in arrivo.

Cerca Video su questo argomento: Olimpia Virtus Derby D Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Olimpia-Virtus: il derby d'Italia in semifinale dopo quattro anni di scudetti; L’ennesima Virtus Bologna-Olimpia Milano, ma diversa; Virtus, torna il derby d’Italia con Milano grazie agli ultimi minuti dell’assiro Shengelia; Basket, playoff LBA: per l'Olimpia ci sarà la Virtus in semifinale!. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Olimpia-Virtus: il derby d'Italia in semifinale dopo quattro anni di scudetti

Si legge su sport.quotidiano.net: Il derby d'Italia tra Olimpia e Virtus torna in semifinale dopo quattro anni di scudetti. Sfida intensa e fisica attesa.

L’ennesima Virtus Bologna-Olimpia Milano, ma diversa

Secondo ilpost.it: È stata per quattro anni consecutivi la finale per lo Scudetto nel basket, questa volta no e ci sono un po' di motivi ...

Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi, Serie A basket 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

Lo riporta oasport.it: L'attesa è di quelle particolari: Virtus Segafredo Bologna contro Olimpia EA7 Emporio Armani Milano. Non è finale, però: stavolta si tratta di una ...