Olimpia Milano | Armani ad un passo dal colpaccio

Dopo una sfida avvincente, l'Olimpia Milano si ferma a un passo dal colpaccio in semifinale, cedendo a Bologna con un punteggio di 68-67. La squadra biancorossa, capace di costruire un vantaggio decisivo, deve ora riflettere su come chiudere le partite. Questo match non è solo un confronto sportivo, ma un chiaro esempio di quanto il fattore psicologico giochi un ruolo cruciale nel basket moderno. La prossima gara sarà fondamentale!

Bologna – Arriva ad un soffio dal traguardo la prima trasferta dell' Olimpia Milano in semifinale, i biancorossi perdono a Bologna 68-67 senza riuscire a concretizzare il +3 costruito a 36" dalla fine. Regge dunque il fattore campo alla Segafredo Arena e l' Armani perde la prima battaglia. Milano deve ringraziare Diego Flaccadori per essere rimasta in partita (10 punti), ma si deve preoccupare di un Mannion sempre più in parabola discendente (2 punti e impalpabile in difesa). Stesso discorso tra i lunghi dove con un Mirotic comunque positivo da 12 punti e 7 rimbalzi, deve fare i conti con LeDay irriconoscibile da 29 al tiro e solo 5 punti, oltre a due liberi sanguinosi sbagliati.

Olimpia Milano supera Scafati 100-72: Causeur rientra, Nebo brilla

L'Olimpia Milano si impone con autorità su Scafati, chiudendo la partita con un netto 100-72. La squadra accoglie il ritorno del francese Causeur, autore di 8 punti in 19 minuti, dopo un lungo infortunio.

Secondo sport.quotidiano.net: Bologna vince di 1 il primo atto della semifinale, Milano si rammarica per un finale nel quale sembra aver trovato la traccia giusta. Non bastano i 14 punti di Shields, finisce 68-67 ...

