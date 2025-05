Ok alla revoca dei permessi umanitari

La Corte Suprema ha dato il via libera alla revoca dei permessi umanitari, un passo che segna una nuova svolta nella politica migratoria statunitense. Questa decisione, presa senza motivazione, riflette un clima di crescente incertezza e tensione sociale. In un contesto globale dove i diritti dei migranti sono sempre piĂą messi in discussione, questa scelta apre interrogativi sulla protezione delle persone vulnerabili. Che ne sarĂ del futuro degli immigrati negli USA?

Un ordine non firmato e senza motivazione, come spesso accade nei «casi d’emergenza» giudicati dalla Corte suprema. E che consente – per ora – all’amministrazione Trump di andare avanti con . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Ok alla revoca dei permessi umanitari

Gli Usa annunciano la revoca dei visti per studenti cinesi e lo stop ai nuovi permessi. Pechino: “Irragionevole”

Gli Stati Uniti hanno annunciato la revoca dei visti per studenti cinesi e lo stop ai nuovi permessi di soggiorno, una decisione percepita come irragionevole e che segue le restrizioni precedenti sugli studenti internazionali.

DECRETO SICUREZZA/ Revoca della cittadinanza e Centri di rimpatrio, i punti più deboli

Migranti, Lamorgese: “Aumentare le categorie per i permessi umanitari”. Sul processo a Salvini: “Nessuno può sottrarsi alla legge”

