Ogni estate lo stesso copione | in Italia sarà emergenza acqua

Ogni estate in Italia si ripete lo stesso copione: l'emergenza acqua. Mentre il clima cambia e le temperature salgono, la crisi idrica del 2025 è il frutto di anni di sottovalutazioni. La gestione delle risorse è ora cruciale! È tempo di riflessioni profonde e azioni concrete. Come possiamo proteggere il nostro tesoro più prezioso? La risposta potrebbe essere più vicina di quanto pensiamo. Non è solo una questione di sopravvivenza, ma di responsabilità collettiva.

Questo è un articolo che viene dal futuro, sulla crisi idrica che vivremo nell’estate che sta arrivando. L’Italia entra nell’estate del 2025 sotto la minaccia concreta di una crisi idrica che era stata annunciata e prevista con largo anticipo. Non un’ emergenza imprevista, ma il risultato di un decennio di sottovalutazioni, ritardi e fallimenti politici che hanno trasformato l’ acqua in un bene sempre più scarso e conteso. I dati raccolti negli ultimi anni lo avevano scritto nero su bianco: già nel trentennio 1991-2020 la disponibilità di acqua dolce si era ridotta del 19 per cento rispetto al periodo 1921-1950. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Ogni estate lo stesso copione: in Italia sarà emergenza acqua

Crisi idrica, la Regione: "Più acqua per la diga Castello"

La recente crisi idrica ha spinto a cercare soluzioni urgenti, e le recenti piogge in Sicilia hanno portato un incremento di 3 milioni di metri cubi negli invasi potabili.

Approvvigionamento idrico a Reggio, Marino: "L'estate 2025 non sia un copione dello scorso anno"

Il consigliere FdI lancia l'allarme sull'approvvigionamento idrico: "Attivare le condotte già pronte, serve una risposta concreta per le vallate collinari"

