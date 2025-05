Ogni anno gli incidenti costano ai triestini oltre 60 milioni di euro

Ogni anno, gli incidenti a Trieste gravano pesantemente sulle tasche dei cittadini: oltre 73 milioni di euro nel 2023, più di 320 euro per abitante. Questo dato, emerso durante il progetto Trieste4Safety, evidenzia un trend allarmante legato alla sicurezza stradale. È fondamentale riflettere su come possiamo tutti contribuire a ridurre questo costo sociale e garantire strade più sicure per la nostra comunità. La prevenzione inizia da noi!

Gli incidenti avvenuti in provincia di Trieste nel 2023 sono costati oltre 73 milioni di euro, più di 320 euro ogni abitante. I dati relativi al "prezzo" sociale che viene pagato ogni anno a causa dei sinistri lungo le strade sono stati diffusi questa mattina nell'ambito di Trieste4Safety.

