Ogni anno gli incidenti costano ai triestini oltre 60 milioni di euro

Ogni anno, gli incidenti stradali a Trieste pesano per oltre 60 milioni di euro sulle spalle dei cittadini. Nel 2023, la cifra è salita a ben 73 milioni. Un costo sociale che si traduce in oltre 320 euro per abitante! Questi dati, presentati durante Trieste4Safety, ci invitano a riflettere sull'importanza della sicurezza stradale. È tempo di agire per ridurre incidenti e salvaguardare vite, perché ogni euro risparmiato è una vita preziosa in meno a rischio

Gli incidenti avvenuti in provincia di Trieste nel 2023 sono costati oltre 73 milioni di euro, più di 320 euro ogni abitante. I dati relativi al "prezzo" sociale che viene pagato ogni anno a causa dei sinistri lungo le strade sono stati diffusi questa mattina nell'ambito di Trieste4Safety.

