Oggi 31 maggio è la Visitazione di Maria a Elisabetta | il primo riconoscimento del Salvatore

Oggi, 31 maggio, celebriamo la Visitazione di Maria a Elisabetta, un momento di profonda gioia e riconoscimento. Questo evento non solo segna l'incontro tra due madri, ma è anche il primo annuncio della presenza del Salvatore. In un'epoca in cui riscopriamo i legami familiari e spirituali, la bellezza del Magnificat ci invita a riflettere sulla gratitudine. Chiudiamo il mese mariano con un messaggio di speranza e celebrazione.

L’ultimo giorno di maggio si ricorda la Visitazione della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta, quando avviene il primo riconoscimento del Signore nel grembo materno e c’è l’inno del Magnificat. Il mese di maggio è dedicato alla Madonna e al termine di questo tempo, il 31, si commemora la Visitazione della Beata Vergine Maria alla. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 31 maggio è la Visitazione di Maria a Elisabetta: il primo riconoscimento del Salvatore

Visitazione della Beata Vergine Maria, 31 maggio 2025/ Oggi si ricorda la visita della Madonna a Elisabetta

Il 31 maggio è il giorno della Visitazione della Beata Vergine Maria, il viaggio che la Madonna fece per annunciare la nascita di Gesù alla cugina Elisabetta.

Il 31 maggio è il 151º giorno dell'anno nel calendario gregoriano. Mancano 215 giorni alla fine dell'anno. Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Visitazione della Beata Vergine Maria

La fede è saper scorgere un misterioso bene dove tutti vedono ingiustizia e imprevisti

La festa della Visitazione è una di quelle feste che ci costringe a metterci in cammino, o perlomeno a metterci in cammino seguendo ...