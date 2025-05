Offese sui social ai genitori di Martina Carbonaro | I cani sono meglio di voi

La polemica sui social si infiamma ancora: il padre di Martina Carbonaro ha sporto denuncia contro le offese ricevute online. Un episodio che evidenzia un trend preoccupante: l'odio e la diffamazione si sono fatti strada nella nostra quotidianità digitale. Da una parte, i genitori, vittime di insulti ingiustificati; dall'altra, il fenomeno del cyberbullismo che continua a crescere. È ora di riflettere su come tutelare le famiglie nell'era dei social.

Marcello Carbonaro, padre di Martina Carbonaro, si è recato dai carabinieri per denunciare un profilo Tik Tok per diffamazione. "La verità è che l'hanno ammazzata i genitori, ignoranti", "voi (i genitori) siete dei terroni. siete delle bestie. in Italia gli ignoranti non dovrebbero fare i figli. i cani sono meglio di voi".

Scomparsa una 14enne: l'appello dei genitori per ritrovare Martina Carbonaro

Afragola è in apprensione per la scomparsa di Martina Carbonaro, una ragazza di 14 anni. I genitori, preoccupati, hanno denunciato la situazione ai carabinieri e lanciato un appello sui social, chiedendo a chiunque possa fornire informazioni di contattare le forze dell'ordine.

