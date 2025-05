Odio contro Giorgia Meloni il post choc sulla figlia | Come la ragazza di Afragola

Una tempesta mediatica si abbatte sulla politica italiana: il post choc contro la figlia di Giorgia Meloni accende il dibattito sull’odio online e la responsabilità sociale. Questo episodio non è isolato; riflette una crescente intolleranza che permea i social media, mettendo in luce un problema più ampio. La denuncia di Roberto Della Ragione solleva interrogativi cruciali: fino a che punto possiamo spingerci nella critica? La linea tra opinione e aggressione è sempre più sottile.

Bufera per il post choc contro la figlia di Giorgia Meloni. "Questo soggetto è un mio collega (Dipendente del MIUR-Ministero della Pubblica Istruzione). Ho provveduto a segnalare e denunciare in tutte le forme (sia come giornalista che come cittadino)", scrive su Facebook Roberto Della Ragione, scrittore, insegnante e amministratore locale in Campania che chiede provvedimenti al Miur. Della Ragione rilancia un post di un altro dipendente del ministero, ora rimosso, una frase macabra e inaccettabile: "Auguro alla figlia della Meloni la sorte della ragazza di Afragola". Il riferimento è a Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni uccisa dall'ex fidanzato 19enne a colpi di pietra, e poi abbandonata in un luogo fatiscente. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Odio contro Giorgia Meloni, il post choc sulla figlia: "Come la ragazza di Afragola"

Albania, Rama in ginocchio per Giorgia (video). E la Meloni scuote l’Europa: “Radici e identità contro il declino”

Giorgia Meloni arriva a Tirana per il vertice della Comunità Politica Europea, suscitando reazioni inattese.

