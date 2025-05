Oddi sulla panchina della Lazio | Se l’alternativa è Gattuso prendo Sarri

Il futuro della Lazio si gioca su una panchina calda! L'ex calciatore Oddi lancia un chiaro messaggio: se l'alternativa è Gattuso, meglio puntare su Sarri. Con il campionato che si fa sempre più competitivo, la scelta dell'allenatore potrebbe rivelarsi cruciale per le ambizioni biancocelesti. La lotta per un posto in Europa è accesa e la strategia vincente parte proprio dalla guida tecnica. Chi porterà la Lazio verso nuovi traguardi?

L'ex calciatore della Lazio Oddi, ha parlato del futuro allenatore della Lazio, esprimendo la preferenza tra Gattuso (ex Milan) e Sarri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Oddi sulla panchina della Lazio: “Se l’alternativa è Gattuso, prendo Sarri”

Contenuti che potrebbero interessarti

Pedullà: “La Lazio insiste con Sarri, ma intanto fissa appuntamento con Gattuso”

La Lazio è al centro di intense trattative per il futuro della sua panchina, con Alfredo Pedullà che svela i nomi dei possibili sostituti di Marco Baroni.

Cerca Video su questo argomento: Oddi Panchina Lazio Alternativa Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Oddi consiglia la Lazio: Se l'alternativa è Gattuso ovviamente prenderei Sarri; Ritorno al futuro rossonero: Allegri ritrova Ibrahimovic in giacca e cravatta; Lazio | Il Messaggero: Con Sarri cambia tutto: il punto tra richieste e addii; Gattuso prepara il ritorno in Serie A: scelta fatta in panchina. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Oddi: «Mi dispiace per Baroni. Sarri? Non ha bisogno di presentazioni. Conosce la Lazio e ha esperienza»

Come scrive informazione.it: Oddi, l’ex difensore biancoceleste ha detto la sua sul cambio in panchina della Lazio: le sue parole su Baroni e Sarri La stagione di Serie A è oramai terminata e la Lazio è fuori dalle coppe europee.

Lazio, Oddi: “Adesso vietato sbagliare. Sarri? Quando un allenatore ritorna…”

Riporta msn.com: Intervenuto ai microfoni di RadioSei, l'ex difensore biancoceleste ha detto la sua in merito all'attuale situazione panchina a Formello ...

Oddi, l’ex difensore biancoceleste ha detto la sua sul cambio in panchina della Lazio: le sue parole su Baroni e Sarri

Lo riporta lazionews24.com: Oddi, l’ex difensore biancoceleste ha detto la sua sul cambio in panchina della Lazio: le sue parole su Baroni e Sarri La stagione di Serie A è oramai terminata e la Lazio è fuori dalle coppe europee.