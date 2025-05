Occupazione in aumento nelle catene di ristorazione

L’occupazione nelle catene di ristorazione sta vivendo un’impennata: oltre 25.000 dipendenti nel 2024! Questo trend riflette un cambiamento nei gusti dei consumatori, sempre più attratti dalla comodità e dalla varietà offerte dalle grandi insegne. Ma cosa significa per il futuro della ristorazione indipendente? Scopriremo come questa evoluzione possa influenzare l’intero settore e le nuove opportunità per i ristoratori locali. Non perdere i dettagli!

Ottimi risultati per la ristorazione in catena che è cresciuta più del settore indipendente e nel 2024 ha superato i venticinquemila dipendenti (erano 23.500 nel 2023) e i 2.500 locali. I dati sono stati diffusi da Aigrim-Fipe, l’Associazione delle Imprese di grande ristorazione e servizi multilocalizzati, nata nel novembre 2013 per raggruppare, in seno a Fipe-Confcommercio, le imprese che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei centri urbani, nei centri commerciali, nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime e in altri siti in concessione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Occupazione in aumento nelle catene di ristorazione

