Occupazione abusiva 2 appartamenti liberati a Borgo Nuovo dalla polzia locale | 29enne denunciato

Venerdì scorso, la polizia locale di Verona ha liberato due appartamenti occupati abusivamente a Borgo Nuovo, denunciando un 29enne. Questo intervento mette in luce un fenomeno crescente nelle città italiane: l'occupazione illegale di immobili. Un problema che si interseca con la crisi abitativa, spingendo le istituzioni a intensificare i controlli. La sicurezza e il diritto alla casa sono temi sempre più attuali, da cui non possiamo prescindere.

A seguito di denuncia da parte di Ater, nella mattinata di venerdì il reparto territoriale della polizia locale di Verona è intervenuto in via Zancle, nel quartiere di Borgo Nuovo. Lì infatti era stata segnalata l'occupazione abusiva di due appartamenti da parte di persone non autorizzate e sul. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Occupazione abusiva, 2 appartamenti liberati a Borgo Nuovo dalla polzia locale: 29enne denunciato

