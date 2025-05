Nuovo ufficio postale a Paglieta dopo i lavori del progetto Polis

Dopo i lavori del progetto “Polis”, l'ufficio postale di Paglieta riapre le porte, diventando un punto di riferimento per servizi digitali all'avanguardia. Questo investimento non solo rinnova l'immagine dell'ente, ma sottolinea l'importanza di modernizzare le infrastrutture locali in un'epoca di crescente digitalizzazione. Un passo importante per connettere le comunità e garantire accesso a servizi sempre più essenziali. Scopri come cambia il tuo modo di interagire con la posta!

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Paglieta dopo la fine dei lavori del progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’iniziativa di Poste Italiane finalizzata a mantenere la capillarità della presenza aziendale sul territorio, rinnovando gli uffici postali e ampliando l’offerta dei. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Nuovo ufficio postale a Paglieta dopo i lavori del progetto Polis

