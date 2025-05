Nuovo sciopero dei treni il 3 giugno stop di 23 ore per il personale RFI | orari e modalità

Il 3 giugno una nuova fermata per i treni: un sciopero di 23 ore del personale RFI potrebbe mettere in crisi gli spostamenti in tutta Italia. Un fenomeno che si inserisce in un contesto di crescente tensione tra lavoratori e aziende, dove la richiesta di migliori condizioni di lavoro è sempre più forte. Preparati ad eventuali disagi, per non farti sorprendere!

Il 3 giugno è previsto uno sciopero nazionale di 23 ore del personale RFI addetto alla manutenzione, proclamato da Assemblea Nazionale Lavoratori e COBAS. Possibili disagi sui treni. Trenitalia, Italo e Trenord non hanno ancora comunicato l'adesione.

Ancora uno sciopero dei treni in arrivo a maggio: stop di 23 ore

A maggio si preannuncia un nuovo sciopero dei treni, con un fermo di 23 ore. Sabato 17 maggio, oltre all'agitazione del personale regionale Trenitalia indetta da Orta Trasporti, è prevista anche un'agitazione nazionale, alimentando preoccupazioni per i pendolari del novarese e di altre aree.

