Nuovo ponte sull’Adda e la polemica Il fronte dei residenti | No alle demolizioni

A Calusco d’Adda, il dibattito sul nuovo ponte sull’Adda accende gli animi. I residenti si oppongono fermamente alle demolizioni proposte, temendo un impatto devastante sul loro ambiente. In un'epoca in cui la sostenibilità e la valorizzazione del territorio sono temi caldi, questa polemica mette in luce un conflitto tra progresso e tutela delle comunità locali. Chi avrà la meglio? Scopri come si evolve questa storia!

Calusco d’Adda (Bergamo), 31 maggio 2025 – Sul piede di guerra. Si infiammano le polemiche a Calusco d’Adda sul progetto del nuovo ponte alternativo al San Michele, attualmente chiuso al traffico. L’ipotesi 1 presentata da Rf i (Rete ferroviaria italiana) avrebbe, s econdo i cittadini, un pesante impatto sulla zona della via Monastero dei Verghi, nell’area Ponte, in cui risiedono diversi abitanti, alcuni da parecchie generazioni. I nuovi tronchi stradale e ferroviari che dovrebbero collegare il viadotto, previsto nella forma mista stradale-ferroviario, all’attuale rete viaria e stradale, porterebbero, stando alle prime mappe del progetto ipotesi 1, alla demolizione totale o parziale di una decina di abitazioni che si affacciano sulla via, oltre che dell’hotel ristorante Etrusco e del bar Sesamo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Nuovo ponte sull’Adda e la polemica. Il fronte dei residenti: “No alle demolizioni”

