nuovo parcheggio alle scuole mazzini e zona traffico limitato

Nuovo parcheggio alle scuole Mazzini e una zona a traffico limitato: un passo verso una mobilità più sostenibile a Pisa! Ma non è tutto: il Comune sta considerando ulteriori interventi che potrebbero trasformare anche Porta a Lucca. L’attenzione al benessere dei cittadini cresce, e la conferenza stampa di giugno potrebbe svelare progetti innovativi per un quartiere più vivibile. Rimanete sintonizzati per scoprire come cambierà la vostra quotidianità!

I lavori? Potrebbero non fermarsi qui. In attesa della conferenza stampa annunciata dal Comune di Pisa, prevista presumibilmente nei primi giorni di giugno, restano sul tavolo alcuni interventi già illustrati in passato dall'amministrazione e che potrebbero rivoluzionare anche il quartiere di Porta a Lucca. Tra questi, l'istituzione di una zona a traffico limitato nei giorni delle partite nell'area circostante l' Arena Garibaldi, la realizzazione di un nuovo parcheggio davanti alle scuole Mazzini, ma anche il nuovo settore "Curva Sud" riservato ai tifosi nerazzurri, e il ritorno alla divisione originaria che prevede la separazione tra curva e gradinata.

