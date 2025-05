Nuovo incidente sulla statale 115 | scontro fra un pik up e una moto due giovani in ospedale

Un nuovo grave incidente sulla statale 115 torna a far riflettere sull'urgente tema della sicurezza stradale. Due giovani sono stati trasportati d'emergenza all'ospedale San Giacomo d'Altopasso dopo uno scontro tra un pick-up e una moto. Questo episodio, che si inserisce in un trend preoccupante di sinistri stradali, evidenzia la necessità di interventi concreti per garantire strade più sicure. La domanda è: cosa possiamo fare per prevenire queste tragedie?

Due ragazzi sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Altopasso dopo l'incidente stradale che si è verificato lungo la strada statale 115, all'altezza di una stazione di rifornimento, in territorio di Palma di Montechiaro. L'impatto, violentissimo, si è verificato fra una. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Nuovo incidente sulla statale 115: scontro fra un pik up e una moto, due giovani in ospedale

Statale 106 Jonica, aperto al traffico il nuovo ponte sul torrente Assi

È stato riaperto al traffico il nuovo ponte sul torrente Assi lungo la SS 106 Jonica, nel tratto di Monasterace.

Cerca Video su questo argomento: Nuovo Incidente Statale 115 Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

SICILIA, ANAS: PER INCIDENTE, CHIUSO UN TRATTO DELLA SS 115 “SUD OCCIDENTALE SICULA” IN LOCALITÀ SCIACCA (AG); Scontro frontale tra due auto sulla Statale 115: morta ragazza di Licata; Sciacca, l’incidente sulla Statale 115: gravi padre e figlio di 13 anni; Scontro frontale tra due auto, è morta una ragazza licatese di 18 anni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

L’incidente e l’addio a Gaia: Gela col fiato sospeso per Emanuele

Riporta livesicilia.it: LICATA (AGRIGENTO) – Le comunità di Licata e di Gela sono legate da un profondo dolore. Quello per i due ragazzi coinvolti nell’incidente sulla strada statale 115, dove la diciannovenne Gaia ...

Tragico incidente sulla Statale 115: muore una ragazza di 19 anni, grave il fidanzato

Scrive scrivolibero.it: Un’altra giovane vita spezzata sull’asfalto. Una ragazza di 19 anni, originaria di Licata, è morta nella notte in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 115, in contrada Can ...

Sciacca, l’incidente sulla Statale 115: gravi padre e figlio di 13 anni

msn.com scrive: SCIACCA – Sono ricoverati in gravi condizioni il padre di 49 anni e figlio di 13, di Sciacca, rimasti coinvolti ieri nell’incidente sulla statale 115 che ha visto coinvolte quattro vetture, tra cui ...