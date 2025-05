Nuovo ds Juve è già iniziata la caccia al post Giuntoli | occhi puntati in Italia e all’estero i nomi nella lista del club bianconero

La Juventus si trova in un momento cruciale: non solo è in cerca di un nuovo allenatore, ma adesso deve anche trovare un direttore sportivo che possa guidare il club verso una nuova era. Con i riflettori puntati su nomi di spicco sia in Italia che all'estero, la sfida diventa quella di scegliere un profilo che sappia interpretare le ambizioni bianconere nel panorama calcistico globale. Chi sarà il prossimo a scrivere la storia della Vecchia Signora?

Nuovo ds Juve, è già iniziata la caccia al post Giuntoli: occhi puntati in Italia e all’estero, i nomi presenti al momento nella lista del club bianconero. Accanto alla ricerca del nuovo allenatore la dirigenza della Juve affianca anche quella del nuovo direttore sportivo, una figura necessaria dopo l’addio di Cristiano Giuntoli dopo appena due stagioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sono due i nomi che stuzzicano maggiormente i vertici bianconeri: da un lato c’è Ricky Massara, dall’altro occhio a Diego Lopez (ex Lens ). Da vedere su chi potrà ricadere la scelta. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo ds Juve, è già iniziata la caccia al post Giuntoli: occhi puntati in Italia e all’estero, i nomi nella lista del club bianconero

