La Juventus riscrive il suo destino con un nuovo colpo di scena sulla panchina. Dopo il rifiuto di Gasperini, i bianconeri si trovano a fronteggiare un'ennesima ricerca per il nuovo allenatore. Con Tudor in bilico, i nomi sul tavolo aumentano. Questo movimento è emblematico di un calcio che non si ferma mai, dove ogni scelta può cambiare il corso della stagione. Chi sarà il prossimo a guidare la Vecchia Signora verso il successo?

Nuovo allenatore Juventus, si cambia di nuovo obiettivo dopo il no incassato da Gasperini: Tudor può lasciare, ci sono questi tre nomi in lista. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus, che nel corso degli ultimi due giorni ha incassato due no per la panchina: il primo da Conte, il secondo da Gasperini. Secondo quanto riportato dal quotidiano i bianconeri ora cambieranno obiettivo, tenuto conto che Tudor dovrebbe lasciare dopo il Mondiale per Club: occhi puntati su Pioli dell’ Al Nassr, Marco Silva del Fulham e Roberto Mancini. .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Nuovo allenatore Juventus, si cambia di nuovo obiettivo: Tudor può lasciare, ci sono tre nomi in lista. Gli aggiornamenti

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

