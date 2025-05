Nuovo allenatore Juve | Tudor al Mondiale per Club ma poi? Tre nomi in lizza per sostituirlo ecco chi potrebbe sedere in panchina l’anno prossimo

La Juventus è in fermento: con Tudor impegnato al Mondiale per Club, il futuro della panchina bianconera si fa incerto. Tre nomi caldi emergono come potenziali sostituti, pronti a guidare il club verso nuovi successi. In un momento in cui la competizione nel calcio si fa sempre più agguerrita, chi avrà la visione giusta per riportare la Juve ai vertici? Scopri di più su questa intrigante corsa alla panchina!

Nuovo allenatore Juve: chi al posto di Tudor dopo il Mondiale per Club? Tre nomi in lizza per sostituirlo, ecco chi potrebbe sedere in panchina. Secondo quanto riportato dalla versione online de La Gazzetta dello Sport, John Elkann si trova attualmente a Monaco di Baviera, dove questa sera si disputerà la finale di Champions League. Il proprietario della Juve ha avuto modo di incontrare alcuni dirigenti bianconeri, tra cui Giorgio Chiellini e Damien Comolli, che lunedì assumerà ufficialmente il ruolo di direttore generale all'interno della società. Durante l'incontro si è discusso ampiamente del futuro della Juventus, a partire dalla questione allenatore.

Xabi Alonso nuovo allenatore del Real Madrid (ecco dove andrà Ancelotti)

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente Xabi Alonso come nuovo allenatore, a partire dal 1° giugno 2025.

