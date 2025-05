Nuovi ’Paesaggi da vivere’ Installati altri selfie point

Esplorare la bellezza dei paesaggi rurali è oggi più facile grazie ai nuovi selfie point! Il progetto "Paesaggi da vivere" unisce sei Gruppi di azione locale per valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro dell'attenzione, queste installazioni non solo attraggono turisti, ma promuovono anche un turismo consapevole. Scopri dove immortalare i tuoi momenti migliori e contribuisci alla tutela del territorio!

'Paesaggi da vivere': questo è il titolo del progetto di cooperazione promosso dai sei Gruppi di azione locale regionali (Gal), concepito e sviluppato per contribuire alla tutela e alla valorizzazione dei paesaggi rurali regionali attraverso la creazione di una rete di interlocutori con interessi condivisi, che favorisca lo scambio di buone pratiche e l'uso di strumenti comuni, verso la definizione di un nuovo approccio sostenibile nella gestione delle risorse ambientali e paesaggistiche. Per l' Appennino, l' Unione dei Comuni Savena Idice, che ha dato vita nel 2021, all'Osservatorio locale del paesaggio, ha sottoscritto una convenzione con il Gal Appennino Bolognese per l'esecuzione di 5 interventi per la realizzazione di selfie point paesaggistici e di tre installazioni di panchine panoramiche nei territori di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Ozzano e Pianoro.

