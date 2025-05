Nuovi attacchi russi in Ucraina otto morti

Un nuovo capitolo di violenza si scrive in Ucraina, con otto vittime a causa degli attacchi russi. Mentre il conflitto infuria, il mondo osserva un crescente allarmismo sui conflitti geopolitici. La guerra non è solo una questione di confini: colpisce la vita quotidiana, creando una drammatica spirale di dolore. In questo contesto, è fondamentale riflettere sull'impatto umano e sui possibili sviluppi futuri. Un momento cruciale per l'Europa e oltre.

ROMA (ITALPRESS) – Almeno otto persone sono morte in una serie di attacchi russi sull’ Ucraina. Lo riporta Ukrinform, citando fonti locali. Cinque i morti e nove i feriti nel Donetsk. Uccise altre tre persone nella regione di Kherson, dove si registrano anche dieci feriti. Mosca denuncia invece sette feriti in un attacco di droni ucraini nella regione russa del Kursk. – foto IPA agency – (ITALPRESS) L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

